Forescout Research Labsはこのほど、「Midyear Threat Report: Numbers Grow in Nearly All the Wrong Places」において、同社の脅威インテリジェンス部門であるVedere Labsによる「2025年上半期脅威レポート」を発表した。



レポートは2025年1月1日から6月30日までの期間に観測されたサイバー脅威の傾向をまとめたもので、運用・制御技術(OT: Operational Technology)インフラに対する攻撃の増加、イランを含む国家支援型ハクティビストの活動、ランサムウェアやインフォスティーラーの拡大といった分野で顕著な変化が確認されている。



