故フレディ・マーキュリーさんに隠し子がいたという説に、元恋人で生涯の親友として知られるメアリー・オースティンが疑問を投げかけている。レスリー・アン・ジョーンズによる新刊『ラヴ、フレディ』の中、クイーンのフロントマンであったフレディさんに娘がいたと記載されているが、メアリーは自分の知らないところで隠し子がいたとしたら「非常に驚き」だと話している。



【写真】メアリー・オースティンと在りし日のフレディ・マーキュリーさん

同書の中で「B」とだけ記載されているその女性は、1976年にフレディさんがある友人の妻と浮気した結果に誕生したとされており、フレディが綴った日記を持っていると言われているが、メアリーは、フレディさんがそんな大きなニュースを秘密にしていたとは考えにくいとザ・サンデー・タイムズ紙にこう語っている。「フレディは素晴らしいオープンさがあったので、そんなに喜ばしいことを私や親しい人たちに隠したいと思ったとも、隠すことができたとも到底思えません」と主張。「私はそのような秘密を守ってきた人間ではないというのが事実です。私はいかなる子供や日記の存在を一切知りません。もしフレディに私の知らないところで子供がいたとしたら、非常に驚きですね」とした。



また、フレディさんが日記を書いているところも見たことがなかったとして、晩年にそんな習慣をはじめていたとしたらそれも驚きだと続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）