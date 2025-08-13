¡Ú´Ú¹ñ¡Û ´ÝÂÀ¾®²°¤Ë¥¢¡¼¥È¤Ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¥½¥¦¥ë¤«¤éÆüµ¢¤êÍøÍÑ¥ì¥Ý
´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÄ§¤¢¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£¼óÅÔ¥½¥¦¥ë¤À¤±¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âSNS¤Ç¤è¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆüËÜ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥½¥¦¥ë¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤éÃÏ²¼Å´¤È¥Ð¥¹¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤ÇÌó1»þ´ÖÄ¶¡¢ÍÌ½£¡Ê¥ä¥ó¥¸¥å¡Ë»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¬¡¼¥Ê¡¦¥¢¡¼¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯Å¹¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
2024Ç¯7·î31Æü¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥¬¡¼¥Ê¡¦¥¢¡¼¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ë¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñºÇÂç¤Î¥¢¡¼¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÅö»þ¤È¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÎÐË¤«¤Ê¾ì½ê¤Ë¡¢´ÝÂÀ¾®²°¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³è¤«¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÃÄ§Åª¡£¼Ö¤¬ÊØÍø¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÎ¢¤ËÃó¼Ö¾ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥¹Ää¤Ï¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡£
Å¹Æâ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤Ç¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à½êÂ°¤Îºî²È¤¿¤Á¤¬¤Æ¤¬¤±¤¿ÀìÍÑÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Å¹ÊÞÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤³¤ì¤é¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹Æâ¤ÎÊÉ¡¢Ãì¡¢Å·°æ¤Ë¡¢¥À¥À¥º¡¢¥¥à¡¦¥Æ¥¸¥å¥ó¡¢¥¯¥¡¥¯¥Á¥ç¥ë¥¢¥ó¤é¡¢ÃøÌ¾¤Êºî²È¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1³¬¤Ç¤Ï´ë²èÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¿ï»þÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ2³¬¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌÁñ¤Î²°º¬Î¢Éô²°¤Î¤è¤¦¤Êµï¿´ÃÏ¤¤¤¤¶õ´Ö¡£¤³¤³¤Ë¤â¡¢¿·¤¿¤Ê·Ý½Ñºî²È¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÎ¢¸ý¤ò½Ð¤ë¤È¡¢´Ú²°¤â¡£¤³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸«³Ø¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤¯¤Ä¤í¤°¶õ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·Ý½Ñ¤È¤È¤â¤ËÎò»Ë¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿¤¤¤¤¡£
¥«¥Õ¥§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥¬¡¼¥Ê¡¦¥¢¡¼¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯Å¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤¤Å¤é¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¢¤ë¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Starbucks Gana Art ParkÅ¹
µþµ¦Æ»ÍÌ½£»ÔÄ¹¶½ÌÌÆü·ÞÎ¤6-7
Starbucks Korea
https://www.starbucks.co.kr/
