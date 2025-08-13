◇第107回全国高校野球選手権大会（13日、甲子園球場）

全国高校野球選手権大会は13日、2回戦の3試合が行われました。

昨夏の覇者・京都国際（京都）は、昨春の選抜優勝校の健大高崎（群馬）を下して3回戦進出を決めました。初回にスクイズなどで2点を先行すると、逆転されて迎えた3回には連続タイムリーですぐさま再逆転に成功。その後も追加点を加えて突き放すと、先発の西村一毅投手（3年）は9回160球の熱投で健大高崎の反撃を抑えきりました。

昨夏ベスト4の関東第一（東東京）は、7年ぶり甲子園出場の中越（新潟）に勝利しました。1点を追う4回に相手投手の暴投で追いつくと、5回に大沢歩夢選手（3年）のタイムリーツーベースで勝ち越しに成功。投げては坂本慎太郎投手（3年）が9回133球1失点の好投でチームを3回戦に導きました。

夏の甲子園3年連続出場の創成館（長崎）は、昨夏ベスト4の神村学園（鹿児島）との接戦を制しました。0-0で迎えた7回表、ヒット2本でチャンスを作るとワイルドピッチで先制点を挙げます。先発の奥田晴也投手（3年）は6回までノーヒットピッチングを披露し、7回からは2番手の森下翔太投手（3年）が神村学園の反撃を封じ完封リレーで勝利しました。

大会9日目となる14日は、2回戦の3試合が予定。仙台育英（宮城）が開星（島根）と、沖縄尚学（沖縄）が鳴門（徳島）と、横浜（神奈川）が綾羽（滋賀）と激突します。

▽13日の結果

〈2回戦〉

京都国際（京都）6-3健大高崎（群馬）

関東第一（東東京）6-1中越（新潟）

創成館（長崎）1-0神村学園（鹿児島）

▽14日の2回戦日程仙台育英（宮城）vs開星（島根）沖縄尚学（沖縄）vs鳴門（徳島）横浜（神奈川）vs綾羽（滋賀）