¡Ö¸«¤Ä¤±¤¿Æ°²è¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸«¤¿¡×¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É²ÃÆþ¤Î¥·¥§¥·¥å¥³¡¢Æ´¤ì¤Ï¥¯¥é¥ÖOB¤Î²øÊª
º£²Æ¡¢°ÜÀÒ¶â7400Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó147²¯8000Ëü±ß¡Ë¤ÇRB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤«¤éÌ¾Ìç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ÂåÉ½FW¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¡£
¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎOB¤Ç¤¢¤ë¥º¥é¥¿¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬¼«¿È¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥·¥§¥·¥å¥³¤Ï¡ÖÈà¤Ï¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤ÈËÍ¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢YouTube¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Æ°²è¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸«¤¿¤è¡×¤È¡¢¸µ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¤¬Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÆ±¤¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¡£ËÍ¤¬Èà¤Î¤³¤È¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤¹¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«Èà¤È²ñ¤¨¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Í¡£Èà¤ÏËÍ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤À¡×¤È¡¢¥º¥é¥¿¥ó°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤ÏÎòÂå¶þ»Ø¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£
2016Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°Àï53»î¹ç29ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤ÈUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
22ºÐ¤Î¥·¥§¥·¥å¥³¤â¿ÈÄ¹196¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎFW¤Ç¡¢¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤È¤â½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ëÁª¼ê¤À¡£
Æ´¤ì¤ÎOB¤Î¤è¤¦¤Ê°µ´¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É¤òÊ¨¤«¤»¡¢Ì¾ÌçÉü³è¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£