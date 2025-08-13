入学したら自慢できそうな「香川の公立進学校」ランキング！ 1位は「高松高等学校」、2位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年7月3〜17日の期間、全国20〜60代の男女132人を対象に、「四国地方の公立進学校の印象」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、入学したら自慢できそうな「香川の公立進学校」ランキングをご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「地元の丸亀高等学校は文武両道で学問にスポーツに大変、力を入れています」（60代男性／香川県）、「環境が良好で優秀な印象」（40代女性／神奈川県）、「高校生活を楽しめそうと思ったからです」（20代男性／東京都）、「自由な校風の印象はあるがトップクラスの進学校。有名アナウンサー出身高校」（50代回答しない／大阪府）などの声がありました。
回答者からは、「香川ではトップレベルの高校だと思います」（30代女性／愛知県）、「高松高校出身の著名人や進学実績の高さから、賢い人が行く学校というイメージが強く、地元でも一目置かれます」（50代男性／東京都）、「友達が自信満々にゆっていたから」（20代女性／徳島県）、「東大合格者が、多いからです」（60代男性／岐阜県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：丸亀高等学校／39票2位は、丸亀市の県立「丸亀高等学校」でした。全日制、定時制、通信制に普通科を置き、130年以上の歴史を持つ伝統校。「丸高（まるこう）」の愛称で親しまれています。偏差値は県内トップクラスを誇り、大学進学実績では、大阪大学や香川大学、岡山大学をはじめとする全国の国公立大学に現役生だけで140人の合格者を出す、県下有数の進学校として知られています。
1位：高松高等学校／75票1位は、高松市にある県立「高松高等学校」。130年以上の歴史を持ち、「高校（たかこう）」の愛称で親しまれています。偏差値は県内トップを誇り、東京大学をはじめ、京都大学には現役生だけで10人以上、大阪大学、神戸大学など、国公立大学に例年200人以上、私立では早慶のほか、“関関同立”に数多くの合格者を輩出しています。
回答者からは、「香川ではトップレベルの高校だと思います」（30代女性／愛知県）、「高松高校出身の著名人や進学実績の高さから、賢い人が行く学校というイメージが強く、地元でも一目置かれます」（50代男性／東京都）、「友達が自信満々にゆっていたから」（20代女性／徳島県）、「東大合格者が、多いからです」（60代男性／岐阜県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)