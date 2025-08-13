¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½Å²¬Í¥Âç¤¬°úÂà¡¡¸µÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô
¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¸µ²¦¼Ô¤Ç¡¢28ºÐ¤Î½Å²¬Í¥Âç¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤¬13Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ç¡¢5·î¤Î»î¹ç¸å¤Ë³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿Äï¤Î½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÅØ¤á¤ë°Õ¸þ¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤Æ»¤Ç¶ä¤È°ì½ï¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡½Å²¬Í¥¤Ï23Ç¯¤ËWBC¥ß¥Ë¥Þ¥àµé»ÃÄê²¦ºÂ¡¢Æ±10·î¤ËÀµµ¬²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼º¤¤¡¢²¦ºÂÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»î¹ç¤âÇÔ¤ì¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï9¾¡¡Ê5KO¡Ë2ÇÔ¡£
¡¡Äï¤Ï¸Î¶¿¤Î·§ËÜ¸©¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡Ãæ¤Ç¡¢Ì¿¤Î´íµ¡¤ÏÃ¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î°Õ¼±¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½Å²¬Í¥¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¡ÊÄï¤Î¡Ë¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ë¤Î¤Ï·»¤Ç¤¢¤ë²¶¤ÎÌòÌÜ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£