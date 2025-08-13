Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¤¤¤Á¤´¼í¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¹¬¤»¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿1Æü¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/13¡Û¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îcindy¡Ê¥·¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ë¤³¤È±ºÌî°ìÈþ¤¬8·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Ë²ÈÂ²¤Ç¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè2»ÒÇ¥¿±¤Î¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¥×¥é¥Ù¥·¥ç¥Ã¥È
±ºÌî¤Ï¡Ö°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²ÈÂ²3¿Í¡Ü2É¤¤Ç¡È¥é¥¹¥È¡É¤Î¤ªÇñ¤Þ¤êÎ¹¹Ô¤Ø¡×¤ÈÂè2»ÒÃÂÀ¸Á°¤ÎºÇ¸å¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Î½é¥Ç¡¼¥È¤Ï¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÌ¼¤Î¥Ù¥Ó¥Ç¥£¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Á¤´Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´ÇÀ±à¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹Æâ¤ÇÉ×¤ÈÌ¼¤È°ì½ï¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¤Ê¤¬¤é¼Ì¤ë±ºÌî¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇòÃÏ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿±ºÌî¤¬¾Ð´é¤Ç¼ê¤Ë¤¤¤Á¤´¤ò»ý¤Á¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Ç¤Î²¹¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¼¡¤Ï²ÈÂ²¤¬1¿ÍÁý¤¨¤ÆÍè¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂè2»ÒÃÂÀ¸¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¡×¡ÖÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±ºÌî¤Ï2022Ç¯5·î¡¢6ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢2023Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯6·î¤Ë»º¸å1Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸å°ä¾É¡ÖÄ¾Ä²ç´áñ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢8·î¤Ë¤ÏÉÂµ¤¤Î´°¼£¤ÈÂè2»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
