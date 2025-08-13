AKB48八木愛月、純白衣装から美脚スラリ「スタイル抜群」「天使のよう」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】AKB48の八木愛月が12日、自身のInstagramを更新。純白の衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】八木愛月、色白美脚際立つミニ丈衣装
八木は「ジャケ写衣装も素敵で大好き」とつづり、新曲「Oh my pumpkin!」の衣装を披露。白いミニ丈のワンピースにパールのアクセサリー、チュールの手袋を合わせ、スラリと伸びる美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「天使のよう」「脚が綺麗すぎ」「衣装めっちゃ似合ってる」「可愛すぎて癒やされる」「透明感すごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
