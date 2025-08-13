´Ú¹ñ¡¦Á°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤Ë¿·µ¿ÏÇ¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¤Î·ÀÌó¸«ÊÖ¤ê¤Ë¹âµé»þ·×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤«¡¡¡ÈÂ£¤Ã¤¿¡ÉÃËÀ¤Ï¡ÖÂçÅýÎÎÉ×¿Í³ä°ú¤ÇÇã¤Ã¤¿¡×
´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¦¶â·ú´õ¡Ê¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡ËÍÆµ¿¼Ô¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¤ÎÆ³Æþ¤ò½ä¤ë¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍÆµ¿¼Ô¤Ï12Æü¡¢³¤³°»ö¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤«¤é¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤¬2022Ç¯¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö·Ù¸îÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡×¤Î·ÀÌó¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó500Ëü±ßÁêÅö¤Î¥¹¥¤¥¹¤Î¹âµé»þ·×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ·×¤ò¹ØÆþ¡¦Äó¶¡¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼Â¶È²È¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¶âÍÆµ¿¼Ô¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎÉ×¿Í³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï13Æü¡¢¶âÍÆµ¿¼Ô¤Îµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×ÅÞËÜÉô¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£