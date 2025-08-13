85Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÊÝ°é±à¶ÐÌ³¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È·ëº§
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¾¾ËÜÅµ»Ò¡Ê57¡Ë¤¬13Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊÝ°é±à¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ·Å¡Ê39¡Ë¤«¤é¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï»Ò°é¤Æ»Ù±ç°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¡¢ÊÝ°é±à¤ÇÊÝ°éÊä½õ¤Î»Å»ö¤ò¡Äº£Æü¤Ï¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸þ°æ¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç²¿¤«¤¤¤«¤»¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆüÆ±¤¸¤¯85Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆ±´ü¤Ç¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÌÖÉÍÄ¾»Ò¡Ê56¡Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¤À¤Ã¤Æ3¿ÍÃË¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó°é¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¶ÃÃ²¤·¤¿¡£¸þ°æ¤â¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç²ÎÉñ´ìÌò¼Ô3¿Í¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë»°ÅÄ´²»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ö»°ÅÄ¤µ¤ó¤â3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó°é¤Æ¤Æ¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È»°ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢¤º¤Ã¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â»ÒÎ¥¤ì¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤«¤éº£¤âÊÝ°é±à¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¸þ°æ¤¬¡Öº£¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ¤Ï1985Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£92Ç¯¤ËÅö»þ¥×¥íÌîµå¥ä¥¯¥ë¥È¤Îãø¼Ä¸¼£»á¤È·ëº§¤·¤¿¡£