「新次元ゲイム ネプテューヌVII」より「ネクストグリーン」のフィギュアが8月15日予約開始決定！
【ネクストグリーン】 予約開始：8月15日 発売日・価格：未定
ヴェルテクスは、フィギュア「ネクストグリーン」を8月15日に予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、ゲーム「新次元ゲイム ネプテューヌVII」に登場する「ネクストグリーン」をフィギュア化したもの。
今回同社のブログにて本製品の予約開始日を告知しているほか、画像と共に商品の魅力について伝えている。
また「あみあみ」と「エビテン」の2店舗限定で、クールな笑顔の表情差替パーツが付属する限定版の発売を予定しているほか、8月15日よりあみあみ秋葉原フィギュアタワー店にて開催予定のイベント「超次元ゲイム ネプテューヌ 15th Anniversary Party in AmiAmi」でデコマスが展示予定となっている。
限定版特典「表情差替パーツ」※あみあみ、エビテンの2店舗のみで発売予定
新次元ゲイム ネプテューヌ VII「ネクストグリーン」８月１５日よりご予約開始予定！💚- ヴェルテクス (@VERTEXkyonnu) August 13, 2025
大変長らくお待たせいたしました！
こだわり続けたネクストフォームフィギュアシリーズ、遂に四女神を揃えて頂ける時がやって参りました…！✊
詳細はブログをご確認ください→ https://t.co/WThucTCr16 pic.twitter.com/1Sriy1vPdj
(C)IDEA FACTORY / COMPILE HEART