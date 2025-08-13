ヴェルテクスは、フィギュア「ネクストグリーン」を8月15日に予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、ゲーム「新次元ゲイム ネプテューヌVII」に登場する「ネクストグリーン」をフィギュア化したもの。

今回同社のブログにて本製品の予約開始日を告知しているほか、画像と共に商品の魅力について伝えている。

また「あみあみ」と「エビテン」の2店舗限定で、クールな笑顔の表情差替パーツが付属する限定版の発売を予定しているほか、8月15日よりあみあみ秋葉原フィギュアタワー店にて開催予定のイベント「超次元ゲイム ネプテューヌ 15th Anniversary Party in AmiAmi」でデコマスが展示予定となっている。

限定版特典「表情差替パーツ」※あみあみ、エビテンの2店舗のみで発売予定

(C)IDEA FACTORY / COMPILE HEART