¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡ÙÈþ¤·¤¤¡Ä½ÕÎï¤Î²£´é¡¡¿Íµ¤Ì¡²è²È¤¬ÉÁ¤¯¡Ö°ú¤½Ð¤·¤«¤éÈ¯·¡¡×
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡ØÆî¹ñ¾¯Ç¯¥Ñ¥×¥ï¤¯¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî¼Ô¡¦¼ÆÅÄ°¡Èþ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¡¦½ÕÎï¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²£´é¤¬Èþ¤·¤¤¡Ä¡Ø¥Ñ¥×¥ï¤¯¤ó¡Ùºî¼Ô¤¬ÉÁ¤¤¤¿½ÕÎï¤Î¥¤¥é¥¹¥È
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö°ú¤½Ð¤·¤«¤é½ÕÎï¤µ¤óÈ¯·¡¡£³Ê¥²¡¼¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¤´Ìµº»ÂÁ¤À¤ï¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ï²£´é¤Î½ÕÎï¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÀÎ¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤¡¡¡½ÕÎï¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¡Ö¥²¡¼¥»¥ó¤Ç¥¹¥È£²¤¬Ä¶¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤¤¡¢½ÕÎï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²£´é¤¬Èþ¤·¤¤¡Ä¡Ø¥Ñ¥×¥ï¤¯¤ó¡Ùºî¼Ô¤¬ÉÁ¤¤¤¿½ÕÎï¤Î¥¤¥é¥¹¥È
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö°ú¤½Ð¤·¤«¤é½ÕÎï¤µ¤óÈ¯·¡¡£³Ê¥²¡¼¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¤´Ìµº»ÂÁ¤À¤ï¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ï²£´é¤Î½ÕÎï¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÀÎ¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤¡¡¡½ÕÎï¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¡Ö¥²¡¼¥»¥ó¤Ç¥¹¥È£²¤¬Ä¶¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤¤¡¢½ÕÎï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£