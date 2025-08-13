静岡県伊東市の田久保真紀市長が13日、自身の学歴問題を調査する市議会の特別委員会（百条委員会）に出頭し、証人尋問を受けた。

尋問では、卒業証書と主張する文書を市議会議長らに見せたことに言及。「報道にあるようなチラ見せといった事実はなくて、私としてはこうやって提示をいたしまして、約19.2秒ほど見せたと記憶しております」などと証言し、会場内からは失笑が漏れた。

19.2秒の根拠を問われると、「（議長らとの）会話は録音の記録を持っております。それをストップウォッチで計りました」と回答した。

偽証が罪になる可能性がある百条委でのこうした発言に、ネットからも「真摯な回答姿勢とは言えません」「19.2秒も見せてくれたなら、ガン見できちゃいますよね」「約20秒でいいだろ」「恥の上塗りすごいな」「そんだけ きっちり覚えてるんだったら卒業したかどうかくらいわかるだろ」「この人はコントをやってるのでしょうか？」「論点とズレてる こんなやり取りしかできないなら市長辞職して」「19.2秒見せたからチラ見せでは無い←吹いた」「喋れば喋るほど異常さが際立つ」と疑問、失笑、失望の声が相次いだ。

また、一部では大喜利状態にも。「田久保の19.2秒はウサイン・ボルトの200m世界記録の19.19秒に次ぐ記録らしい」「19.2秒ってボルトが200m走りきっちゃうよ」と、ボルトの世界記録と比較したり、「三苫の1ミリ 田久保の19.2秒」「流行語大賞狙えそう」「私もタイムカード19.2秒見せたら1ヶ月出勤したことになんねーかな」などの声もあった。