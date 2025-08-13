9月13日に国立競技場で開幕する陸上世界選手権までちょうど1カ月となった13日、大会スペシャルアンバサダーの俳優・織田裕二が都内での取材会に参加した。

大舞台が残り1カ月に迫り、織田は「僕たまたま12月13日生まれ。13日と聞いてドキっとした」と苦笑いで語り「1カ月ですね。何百日前から世界陸上が東京であるとやってきて、まだ早くない？と感じていたけど、もう1カ月となるとウキウキしちゃいますね。各国の代表が決まりつつある」と話した。

大会9日間で42万枚のチケットが売れ、ほぼ完売の日もある。日本開催では99年東京、07年大阪大会を既に上回っているという。「それは素晴らしい。僕もライブで満員じゃなかったらちょっとテンション下がる。選手も同じだと思う。満員で人に見られていると思うと自然と上がる。良いパフォーマンス見れたら僕らもうれしい。良いニュースです」と語った。

9月開催とはいえ猛暑が懸念されるが、ホスト国のアンバサダーとして「神様お願い…この9日間は素晴らしい陸上競技晴れ、そんな天気になってくれたら」と願っていた。