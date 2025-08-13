『庄司浩平写真集（タイトル未定）』（KADOKAWA）が10月28日に発売される。

【写真】庄司浩平写真集、先行カットを見る

「仮面ライダーガヴ」（テレビ朝日系）でラキア・アマルガ／仮面ライダーヴラム役として、そして「沼る!」と話題沸騰のドラマ、「40までにしたい10のこと」（テレ東）に田中慶司役として出演し『ブレイク俳優の筆頭株』として注目される、俳優・庄司浩平の写真集が発売。

本書は文学を愛する庄司本人が書き下ろした、14の文章をもとに制作サイドと練り上げ撮影テーマを設定した、物語形式の写真集。現在と過去が交差する物語で、荒廃したアパートから幻想的な夜の森、未来を感じさせる夜明けの海など、さまざまなシーンが文章と写真で表現される。

本書の発売を記念し11月3日には東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA、11月8日には大阪・HMV&BOOKS SHINSAIBASHI、11月9日には東京・SHIBUYA TSUTAYAで庄司浩平本人が登壇する発売記念イベントも開催される。

■庄司浩平コメント日頃の皆様の応援のおかげで、この度2冊目となる写真集を出させていただくことになりました。

今回の写真集は１冊目のフレッシュさとはまた別のベクトルで、読み物として楽しんでいただける作品となっています。皆様是非、お楽しみにしてください！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）