¥í¡¼¥½¥ó¸ÂÄê! ´»µÌ¤Î´ÅÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¸¥ó¥½¡¼¥À¡×¤È¥¹¥â¡¼¥¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥í¡¼¥½¥ó¤Ï8·î12Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ô¡¼¥È¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥â¡¼¥¡¼¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¡Ö¥¸¥ó¥¯¥¹¡¡¥¸¥ó¥½¡¼¥À¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ô¡¼¥È¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥â¡¼¥¡¼¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥¹¥â¡¼¥¡¼¤µ¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ô¡¼¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½é¤Î¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Ì£¤ï¤¤¶¦¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï438±ß¡£
¥Ó¥Ã¥°¥Ô¡¼¥È¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥â¡¼¥¡¼¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë
¡Ö¥¸¥ó¥¯¥¹¡¡¥¸¥ó¥½¡¼¥À¡×¤Ï¡¢200Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¸¥ó¥¯¥¹ ¥ª¡¼¥ë¥É¥È¥à¥¸¥ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥ó¥½¡¼¥À¡£¤Û¤Î¤«¤Ê´»µÌ¤Î´ÅÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡¢220±ß¡£
¥¸¥ó¥¯¥¹¡¡¥¸¥ó¥½¡¼¥À
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ô¡¼¥È¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥â¡¼¥¡¼¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥¹¥â¡¼¥¡¼¤µ¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ô¡¼¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½é¤Î¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Ì£¤ï¤¤¶¦¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï438±ß¡£
¥Ó¥Ã¥°¥Ô¡¼¥È¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥â¡¼¥¡¼¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë
¡Ö¥¸¥ó¥¯¥¹¡¡¥¸¥ó¥½¡¼¥À¡×¤Ï¡¢200Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¸¥ó¥¯¥¹ ¥ª¡¼¥ë¥É¥È¥à¥¸¥ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥ó¥½¡¼¥À¡£¤Û¤Î¤«¤Ê´»µÌ¤Î´ÅÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡¢220±ß¡£
¥¸¥ó¥¯¥¹¡¡¥¸¥ó¥½¡¼¥À