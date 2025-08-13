「正直これで十分」“コスパ最強”のチープカシオと“壊れない時計”の代名詞・G-SHOCK…カシオ腕時計6選
カシオでは、軽量・薄型で手頃な価格のスタンダードモデル（通称“チープカシオ”）と、耐久性に優れた“G-SHOCK”が人気。どちらも価格と実用性のバランスに優れ、男女問わず幅広い層に支持されている。この記事では、カシオの腕時計から普段使いにちょうどいい6本を厳選して紹介する。
【画像】「これが1000円台？」コスパ最強のチープカシオと耐久性に優れたG-SHOCKおすすめ6選
■「これで1000円台って本当？」驚きのチープカシオ3選
[カシオ] 腕時計 スタンダード MQ-24-7B2LLJF（アナログ）
白い文字盤とブラックベルトのミニマルデザインが特徴。わずか約20gと超軽量で、長時間の装着もストレスなし。クセのないアナログフェイスは、学生から社会人まで幅広い層にフィットする1本。
【POINT】
・超軽量で装着感がとにかくラク
・見やすい白文字盤のシンプルフェイス
・カジュアルにもビジネスにも使える
・1000円台で買えるコスパの良さも魅力
[カシオ] 腕時計 スタンダード F-91W-1JH（デジタル）
1980年代から世界中で愛され続けるロングセラーモデル。ストップウォッチやアラーム、バックライトなど必要十分な機能を備え、1000円台という価格も魅力。小ぶりなサイズで、男女問わず使いやすい。
【POINT】
・世界中で人気のロングセラーデジタルモデル
・アラーム・ライト・ストップウォッチなど基本機能付き
・小さめサイズで女性にもフィットしやすい
・驚異のコスパ（1000円台）
[カシオ] 腕時計 スタンダード A158WA-1JF（メタルバンド）
レトロ感のあるデジタル文字盤に、シルバーのメタルバンドを組み合わせた高見えチープカシオ。F-91Wと同機能ながら、メタル仕様でファッション性がアップ。コンパクトなフェイスで女性が着けても◎。
【POINT】
・シルバーのメタルバンドで高見え＆おしゃれ感あり
・LEDライトやアラームなど基本機能を網羅
・小ぶりなサイズでユニセックスに使える
・1本でカジュアルにもきれいめにも合わせやすい
■定番から個性派まで！G-SHOCKの注目モデル
[カシオ] 腕時計 G-SHOCK DW-5600E-1V
G-SHOCKの原点ともいえるスクエアフェイスの定番モデル。耐衝撃構造と20気圧防水を備えつつ、厚すぎないスリムなボディで使いやすい。ミニマルなデザインで、カジュアルにもきれいめにも馴染む。
【POINT】
・G-SHOCKの伝統的スクエア型デザイン
・タフな構造＋20気圧防水でアクティブシーンに強い
・厚みを抑えた着けやすいフォルム
・モノトーンで服装を選ばない万能デザイン
[カシオ] 腕時計 G-SHOCK GA-2100-1A1JF
八角形ベゼルのモダンなデザインが特徴のGA-2100シリーズ。スタイリッシュなルックスに加え、G-SHOCKの中では珍しい薄型・軽量仕様で、日常使いにも取り入れやすい。アナログとデジタルを組み合わせた表示で、視認性も高く実用性にも優れている。
【POINT】
・人気の八角形フェイス×ブラックの統一感
・G-SHOCKの中ではスリム＆軽量で着けやすい
・アナログ＋デジタルで実用性も◎
・都会的なデザインで性別問わず人気
[カシオ] CASIO 腕時計 G-SHOCK DW-9052-1V（日本未発売モデル）
米軍兵士の使用でも知られる、無骨でタフな“日本未発売”G-SHOCK。20気圧防水やELバックライト、ストップウォッチなど実用機能も揃っていて、価格は控えめ。フェイスはやや大きめだが、女性がラフに着けてもおしゃれに決まる。
【POINT】
・アウトドアやスポーツに強いタフ設計
・ELバックライト付きで暗所でも視認性◎
・大きめフェイスで存在感あり
・実用機能が揃っていてコスパも優秀
1000円台から手に入る“チープカシオ”、タフさとデザイン性を兼ね備えた“G-SHOCK”。いずれもユニセックスで使いやすく、自分用はもちろん、ギフトにも選ばれているカシオの定番アイテムだ。ライフスタイルや好みに合った1本を見つけて、毎日のコーデや外出がちょっと楽しくなる“相棒”を手に入れよう。
