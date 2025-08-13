GACKT、「徹夜して一気見」した韓国ドラマの日本版リメイク 長文で絶賛「久しぶりに感動した！」
アーティストのGACKT（52）が13日、自身のXを更新。感動したというドラマについて、その魅力を長文でつづった。
【Xより】韓国ドラマの日本版リメイクを長文で絶賛したGACKT
「仲間に勧められて見たドラマが久しぶりに感動した！」と書き出したGACKT。「『私の夫と結婚して』」とドラマ名を明かし、「韓国版も見たが、日本のリメイク版の方が圧倒的に凄い。ドラマの構成、リメイク用に描かれた脚本、展開、撮り方にとにかく感動。間延び一切なくテンポ感もいい」と絶賛した。
続けて「リメイク用に大島さとみさんが描き直した脚本で、同じドラマがここまで洗練されるものか？とマジで驚いた。リメイクは他にもたくさんあるが、正直、オリジナルの方がいい物がほとんど。この作品に関しては圧倒的にリメイク版がヤバい。韓国のアン監督が日本版を撮ったらしい。どうやって言語の壁を越えたのか、現場を見学したかった！」と感動。称賛は止まらず「『グローリー』も最高に面白かったが、全然色の違う作品も出来るんだと驚いた。何より感動したのは佐藤健の演技。元々、彼の演技が好みだということもあるが、今までの彼の演技よりも遥かに凄い」と熱弁した。
「余りにも感動し過ぎてタケルに直接連絡し、『めちゃ感動した！ヤバかった！』と伝えてしまった」と明かし、「ここまで来るとただのファン。あと、ヒロインの風香ちゃんもいい味を出しているが、ヒロインの親友・麗奈役の白石聖ちゃんの演技がヤバい。顔をあんなにも上手に痙攣させれるんだ?!とドラマを見ながら何度も自分でやってみたが、うまくいかない。感情移入し過ぎて彼女のことが嫌いになる程、いい味出してた」と表した。
さらに「しかもこのドラマめちゃ予算かかってる。やっぱりスタジオ・ドラゴン凄いわ」と称え「久しぶりにドラマで徹夜して一気見してしまった。それぐらいハマった」とつづった。そして「日本のドラマもこれぐらい予算かけれればもっといい作品作れるんだろうなぁ。最近、面白い作品がどんどん減ってる気がする。頑張ってほしいなぁ、日本のドラマも。この作品、マジで良かった！ってのがあったら教えてくれ」と日本ドラマにエール送った。
