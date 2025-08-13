元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）が13日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。マクドナルドの「ハッピーセット」騒動やSwitch2の転売問題について言及し、持論を展開した。

「マクドナルドのハッピーセット問題もSwitch2転売問題も、元凶はメルカリなんだよな」と指摘。

「ヤフオクやヤフーフリマはSwitch2出品を全面禁止」としている一方で、メルカリは対策を講じていたものの、転売が多発。「転売ヤーを稼がせてるプラットフォームも規制すべきじゃないの？」と持論を述べた。

マクドナルドは11日に公式サイトで「ハッピーセット販売に関する大切なお知らせと当社の対応について」と題した声明を発表。「このたび実施いたしましたハッピーセット『ポケモン』ポケモンカードキャンペーンにより、一部のお客様による転売を目的とした大量購入や、それに伴う店頭ならびに店舗周辺での混雑・混乱の発生、またご注文いただいた食品の放置・廃棄といった事象が発生したことを確認しております」と報告していた。

7日には同社とフリマアプリ「メルカリ」が共同で声明を発表。転売に関する注意喚起を行っていたが、ハッピーセット関連商品がメルカリに多数出品される事態となっていた。