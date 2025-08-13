¶Ó¿¥¤¬¥ÇÇÕ¥Æ¥Ë¥¹ÂåÉ½¡¡ËÜÀï·ü¤±Íè·î¥É¥¤¥ÄÀï
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥Ë¥¹¶¨²ñ¤Ï13Æü¡¢ÃË»Ò¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¥Ç¥Ó¥¹ÇÕ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤È¤ÎÍ½Áª2²óÀï¡Ê9·î12¡¢13Æü¡¦ÅìµþÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¶Ó¿¥·½¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë¤òÁª½Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Û¤«¤ËË¾·î¿µÂÀÏº¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÀ¾²¬ÎÉ¿Î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡ËÌÊ´ÓÍÛ²ð¡ÊSBC¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ËÍ®ÌÚÉð¡Ê¥¤¥«¥¤¡Ë¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¡£¾¡¤Æ¤Ð·è¾¡Âç²ñ¤Ë¿Ê¤à¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤·¤¿ÅºÅÄ¹ë´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢Àï¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸ª¤Ê¤É¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¶Ó¿¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾µÃÎ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Ò¤É¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£