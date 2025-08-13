ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は次回１７日に第３１回「我が名は天」が放送される。

【３１回予告】

利根川決壊で大洪水の江戸。蔦重（横浜流星）は、新之助（井之脇海）らを気にかけ深川を訪れる。一方意次（渡辺謙）は、体調を崩した家治（眞島秀和）からある話を聞く…。

＝＝＝

予告映像では、１０代将軍徳川家治（眞島秀和）が寝込んでおり、寝床で一橋治済（生田斗真）につかみかかっている。

前回第３０回のラスト、舞台は「天明６年の夏に入ろうかという頃」とナレーションが入った。一橋治済が将軍家養子となった息子・豊千代（１１代家斉）を将軍に押し上げるために動き、豊千代の乳母・大崎（映美くらら）が再び大奥で不穏に動いた。

大崎の指金か、将軍側室知保の方（高梨臨）が家治と、暗殺された嫡男・家基（奥智哉）を偲びながら将棋を指しているシーンが描かれた。雷鳴が響き、これまで幕府パートで毒殺が起こるたびに登場した浄瑠璃人形が映り、一橋治済が歓喜したように庭で踊り狂った。

今回はこれまでのように浄瑠璃人形登場して即、不穏な暗殺シーンは描かれなかったが…その後、急に体調を崩すことになるのは家治。徳川家の家紋が入った将棋盤で指している場面で、将軍家治しか触ることがない駒「王将」（相手は『玉将』を使うとみられる）に効き目が遅い毒が塗られていたのではとの指摘もある。

ネットでも「家治の退場の時も近いか」「家治毒殺？」「大崎、毒に詳しいからな…」「毒入りの手袋を回収したのってたぶん大崎だし、まだきっと手元に持ってる」「次回予告が不穏すぎる」「いよいよ田沼失脚か」「家治公の世が」と反応する投稿が集まっている。