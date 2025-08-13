Æ±µï¤Î67ºÐÇìÊì¤â¿ÏÊª¤Ç»É»¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤« ÁÄÊì»¦³²Ì¤¿ëÍÆµ¿¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤Î28ºÐÃËºÆÂáÊá¡áÀÅ²¬¸©·Ù
2025Ç¯7·î¤ËÀÅ²¬¸©°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¤Î½»Âð¤Ç89ºÐ¤ÎÁÄÊì¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÍÆµ¿¤Ç´û¤ËÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤¬¡¢ÇìÊì¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¤â8·î13Æü¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÆ¦¤Î¹ñ»ÔÇ£»³Â¿ÅÄ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï7·î23Æü¸á¸å6»þº¢¡¢¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ë67ºÐ¤ÎÇìÊì¤ÎÆ¬¤ä´é¡¢Î¾ÏÓ¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï¡¢89ºÐ¤ÎÁÄÊì¤Î¼ó¤Î¸å¤íÉÕ¶á¤ò¿ÏÊª¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢´û¤ËÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»É¤µ¤ì¤¿ÁÄÊì¤ÈÇìÊì¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÂà±¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²óÉü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ç¤Ï¡¢ÃË¤ÈÁÄÊì¡¢ÇìÊì¡¢Éã¿Æ¤Î4¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2025Ç¯6·î¡¢ÃË¤¬ÁÄÊì¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¡¤·ÅÝ¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÁÜºº¾å¤Î»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤¬ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤äÈÈ¹Ô¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤ÎÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
