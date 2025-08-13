²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¡ÁÏÀ®´Û¤Î±üÅÄ¤¬£¶²ó¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î²÷Åê¡¡±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É¤«¤éÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÅêµå¡¡Ï»²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤âÀÚ¤êÈ´¤±¹ßÈÄ
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡¢ÁÏÀ®´Û¡Ý¿ÀÂ¼³Ø±à¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ÁÏÀ®´Û¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿±üÅÄ¤¬£¶²ó¤ò¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÊÑ²½µå¤òÃúÇ«¤ËÄã¤á¤Ë½¸¤á¤¿±üÅÄ¡£»°²ó¤ËÀèÆ¬¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤¿¤¬¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡Ï»²ó¤Ë¤Ï»àµå¤È¿½¹ð±Ê±ó¤Ç£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢Ï¢Â³¤Ç¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¥¼¥í¤ò¹ï¤ó¤À¡£Ä¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¤¬Á÷¤é¤ì¡¢Ìµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£