Âî¾å¥³¥ó¥í¤Î¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤¬ÇúÈ¯¤·ÃËÀ2¿Í¤±¤¬¡¡¿·³ã¡¦Ãæ±û¶è¡ÖÀÄ³¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡×
¿·³ã»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¢Âî¾å¥³¥ó¥íÍÑ¤Î¥«¥»¥Ã¥È¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤äÁ¯µûÅ¹¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¡ÖÀÄ³¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
13Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢»ÜÀß¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡Ö¥¬¥¹ÇúÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇúÈ¯¤·¤¿¤Î¤ÏÂî¾å¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥íÍÑ¤Î¥«¥»¥Ã¥È¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤Ç¡¢40Âå¤È60Âå¤ÎÃËÀ2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÇúÈ¯¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£