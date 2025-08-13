¡Ú¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥ÉÃêÁªÈÎÇä¡Û¿·È¯Çä¤Î¡Ö¥á¥¬¥²¥ó¥¬¡¼ex¡×¡Ö¥á¥¬¥Ç¥£¥¢¥ó¥·¡¼ex¡×¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ô¥Ý¥±¥»¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Õ
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·È¯Çä¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯8·î8Æü16»þ0Ê¬¤«¤é18Æü16»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
È¯ÇäÆü¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Á÷
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢9·î5ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥àMEGA ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥ÈMEGA¡Ö¥á¥¬¥²¥ó¥¬¡¼ex¡×¡Ö¥á¥¬¥Ç¥£¥¢¥ó¥·¡¼ex¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥ÈMEGA¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê60Ëç¤Î¹½ÃÛºÑ¤ß¥Ç¥Ã¥¡¢ÂÐÀï¤ËÉ¬Í×¤Ê¥°¥Ã¥º¡¢¥×¥ì¥¤¥Þ¥Ã¥È¤ä¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹½ÃÛºÑ¤ß¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¬¥·¥ó¥«ex¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¬2Ëç¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥Ã¥¤Ë1Ëç¤À¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥«¡¼¥É¡ÖACE SPEC¡×¤Î¥«¡¼¥É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
>ÃêÁª·ë²Ì¤Ï¡¢8·î20Æü15»þ°Ê¹ß¡£ÅöÁª¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÃíÊ¸¤ª¤è¤Ó»ÙÊ§¤¤´ü´Ö¤Ï¡¢22Æü16»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£È¯ÇäÆü¤ÎÁ°Æü¡Ê9·î4Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Á÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3D¥»¥¥å¥¢¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª·ë²Ì¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤Î¡ÖÃêÁª¿½¹þ¤ßÍúÎò¡×¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¹ØÆþ´ü´ÖÃæ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë