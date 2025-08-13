女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は１４日に、第９９話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

たくや（大森元貴）と永輔（藤堂日向）の勢いに気圧され、嵩（北村匠海）は舞台美術の仕事を引き受けることに。さっそく絵コンテを描き上げ、嵩が改めてイメージを尋ねると、永輔はイメージは嵩に一任すると言う。愚痴りながらもせっせと描き上げる嵩に、のぶ（今田美桜）は楽しそうだと言ってそっと寄り添う。本番初日の前日。通し稽古後に細かく修正を加えていく永輔に、戸惑うたくやたち。彼らのやりとりに嵩は圧倒される。

「あんぱん」は第１１２作目の連続テレビ小説。「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしさん（享年９４）と妻・小松暢（のぶ）さん（享年７５）の夫婦をモデルにフィクションとして描く。戦前・戦中・戦後と激動の時代に、２人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを描く。脚本は中園ミホ氏、主題歌はＲＡＤＷＩＭＰＳの「賜物」。昨年９月７日にクランクインした。