◆第２０回全日本女子硬式クラブ野球選手権第５日（１３日、千葉・長嶋茂雄記念岩名球場ほか）

女子硬式野球クラブチームの日本一を決める大会の準々決勝が行われ、はつかいちサンブレイズ（広島）、東海ＮＥＸＵＳ（愛知）、ＺＥＮＫＯ ＢＥＡＭＳ（埼玉）、エイジェック（栃木）が１４日の準決勝に進出した。

廿日市市の企業チーム・はつかいちサンブレイズは九州ハニーズ（福岡）を延長タイブレークで破り、創部４年目で全国大会初の４強入りを決めた。これまで何度も対戦し手を知り尽くしている両軍。２回にサンブレイズが１点を先制すると、その裏にハニーズが逆転。４回にサンブレイズが逆転すると、その裏にハニーズが同点と緊迫した展開が続いて７回で決着が付かず、無死一、二塁からの延長タイブレークに突入した。

サンブレイズは８回１死満塁とすると、鶴見栞奈のスクイズで勝ち越し、さらに御山真悠の右２点適時打などが続いてこの回４点。その裏、先発の坂東瑞紀に代わってマウンドに上がった小原美南が、ハニーズの攻撃を無失点に抑えた。御山は「絶対決めようと思って、インコースのストレートを狙っていました。一つでもミスするとあなどれないチームなので、集中してできた」と振り返った。

７回を３失点と粘投した坂東は、阪神タイガースＷｏｍｅｎ時代の２２年に同大会を制覇しているが、昨年から地元・広島に戻って再び頂点を目指す。「序盤打たれていたので、途中からカーブを増やして粘り強く最少失点を目指しました。このチームで優勝したい思いが強いので、地元に元気を与えたい」と笑顔。岩谷美里監督は「板東が気持ちを入れて抑えてくれた。厳しい練習で泣く子もいた中、いろいろな思いを持って一つになれました」と、接戦をものにした選手をたたえた。