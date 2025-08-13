£Å£Á£Ê¡¢4-6·î´ü(2Q)·Ð¾ï¤Ï35¡ó¸º±×
¡¡ÆüËÜ¥¨¥Þー¥¸¥§¥ó¥·ー¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥¹ <6063> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬8·î13Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ50.0¡óÁý¤Î4200Ëü±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î1²¯6000Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï26.3¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢4Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î62.6¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.4ÇÜ¤Î1²¯1800Ëü±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ34.6¡ó¸º¤Î3400Ëü±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î5.5¡ó¢ª5.5¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
