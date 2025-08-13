¤Ê¤¼MVP2ÅÙ¤Î¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿¡©¤¤¤Þ¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡ÖÁª¼ê²ñvsMLBµ¡¹½¡×¤ÎÆâ¾ð¡ÊÎëÂ¼ÍµÊå¡Ë
¡Ú¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°ÄÌ¿®¡Û
¡ÚÎëÂ¼ÍµÊå»á¥³¥é¥à¡Û¸µ³ÚÅ·¤Î°éÀ®³°¹ñ¿Í¤ÏÆýÍÄ»ù¤Ø¤ÎÀÅªË½¹Ô¤ÎËö¤Ë¡ÄÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤è¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÇØ·Ê
¡¡7·î²¼½Ü¤Ë¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Î¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¤¬¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤òË¬Ìä¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÈó¸ø³«¤Îº©ÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢MVP2ÅÙ¤Î¼çË¤¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤¬¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÉô²°¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤±¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤æ¤«¤Ê¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤Îº©ÃÌ²ñ¤Ï2022Ç¯¤«¤é¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¤¬»Ï¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ï«»È¸ò¾Ä¤Î¤â¤Ä¤ì¤«¤é¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Äê´üÅª¤ËÁ´30µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¤¡¢Áê¸ß¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¸½¹Ô¤ÎÏ«»È¶¨Äê¤Ï2026Ç¯12·î1Æü¤Ë¼º¸ú¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ï«»ÈÁÐÊý¤¬Æüº¢¤«¤é°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤ò±ß³ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸ò¾Ä·èÎö¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µ¡¹½Â¦¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿2020Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¿ô¤Îºï¸º¤ÈÇ¯Êð¤Î»ÙÊ§³Û¤ò½ä¤Ã¤ÆÏ«»È¤¬ÂÐÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤â¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¤¬¸ø¼°Àï¤Î³¤³°¤Ç¤Î³«ºÅ¤Î¶¯²½¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î»î¹ç¿ô¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áª¼ê²ñÂ¦¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤Þ¤ºÇ¯Êð¤Î¿å½à¤ò°ú¤²¼¤²¡¢¼¡¤Ë¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉÛÀÐ¤È¤ß¤Ê¤·¡¢È¿È¯¤·¤Æ¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï°®¼ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÍÑ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÃ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¤ÎÆ³Æþ¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ë¡¼¥Ù¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¤ä¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥ó¥ê¡¼¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¤ÎÊ£¿ô¤ÎµåÃÄ·Ð±Ä¼Ô¤â¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¤ÎÆ³Æþ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¤ÎÏÃ¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï·ã¹â¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¼Á¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Ï«»È¸ò¾Ä¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¤ÎÆ³Æþ¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¤ÎÂÖÅÙ¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¡¢¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©¤ÎÆ³Æþ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Ê¤±¤ì¤Ðµå³¦¤Î¾ÍèÅª¤ÊÈ¯Å¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Î¿®ØáÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤È¤ê¤Ê¤·¤â¤¢¤Ã¤ÆÎ¾¼Ô¤ÏºÇ¸å¤Ï°®¼ê¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÍâÆü¤Î¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Ïº£²ó¤Î°ì·ï¤ò¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÉÂ¦¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ï«»È¤Î¤¤¤º¤ì¤Î¼çÄ¥¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤Î¸ò¾Ä¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÎëÂ¼ÍµÊå¡¿ÌîµåÊ¸²½³Ø²ñ²ñÄ¹¡¦Ì¾¾ëÂç¶µ¼ø¡Ë