¡¡¡ÈÉÔÀ¤½Ð¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡É¡ÈÀ¤³¦¤Î¥«¥Þ¥â¥È¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦ºÇÂç¤Î¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤¬10Æü¸áÁ°¡¢¸íÓëÀÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£µýÇ¯81¡£
¡¡Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ç2005Ç¯1·î¤«¤é¥³¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤¿³øËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤«¤é¡Ö¥¬¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î¿¿¼Â¡×¤ÈÂê¤·¡¢68²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¼«¤é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤òÏ¢ºÜ¡£Â¹Ì¼¤Î¤Ò¤È¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿°öÆ¬¤¬¤ó¡¢¤½¤Î¼ê½Ñ¤ÈÆ®ÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ³ØÆþ³ØÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÌîµå¤ËÇ®Ãæ¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦³øËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡ÈÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦ºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ï¢ºÜ¡Ö¥¬¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î¿¿¼Â¡×¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡2014Ç¯4·î¤Ë70ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¹Ì¼¤Ë¡ÖÀ¼¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢°ö¹¢¤Î¥Ý¥ê¡¼¥×¤òÀÚ½ü¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Æ°ì·ïÍîÃå¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÁÛÄê³°¤Î¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤µ¡¢¤³¤ì¤«¤éÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡ÖÊü¼ÍÀþ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤â¤·¤«¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¹¢Æ¬¤¬¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î»þ¡¢½é¤á¤Æ¹¢Æ¬¤¬¤ó¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¼è¤êÍð¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤ß¤¸¤ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¬¤ó¤«¡Ä¡Ä¤Þ¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤Ê¡£¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ó¤È¥¢¥«¥ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¨¥¨¤Î¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¥¢¥«¥ó¤Ê¡×
¡¡½Ö»þ¤ËÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥Ê¥ó¥Ü¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸1¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÆ°ÍÉ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢²¾¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥¯¥è¥¯¥è¤·¤Æ¤Õ¤µ¤®¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹»×¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸1¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬--¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤ÆÆþ±¡¤·¤¿¤Î¤ÇÂà±¡»þ¤â¼«¤é¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¼«Âð¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÊ¤Î½¤»Ò¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡Ê¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢¤É¤Ê¤¤¤ä¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö²¿¤ä¡¢ÀèÀ¸¤Ï¹¢Æ¬¤¬¤ó¤ä¡¢¸À¤¦¤Æ¤Ï¤ë¤Ç¡×
¡Ö¤Ø¤§¡Á¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤ä¡×¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¡ÊºÊ¤ò¤³¤¦¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤¿¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¤·¤ÆÉÝ¤¬¤ê¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¬ÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¸¡ºº·ë²Ì¤òÊ¹¤¯ÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö°ì½ï¤ËÊ¹¤¯¤Î¤â²¿¤À¤«ÉÝ¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¡×¤È¿¬¹þ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¤Ï¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¬¤óÀë¹ð¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÆ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡¡¤½¤â¤½¤âÀ¼¤¬¤«¤¹¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÄË¤¤¤â¤«¤æ¤¤¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼ê½ÑÁ°¤â¼ê½Ñ¸å¤â¡¢ÂÎ¤ÎÆâÉô¤¬ÊÑÄ´¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¼«¿È¤ËÈáØÈ´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤ªÊì¤µ¤ó¤âÉÒ´¶¤Ë´¶¤¸¼è¤ê¡¢Ê¿¾ï¿´¤òÊÝ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Æ±Ç¯¤Î9·îÈ¾¤Ð²á¤®¡£70ºÐ¤È5¥«·î¤Î»þ¤Ë¹¢Æ¬¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò33²ó¡£1²óÅö¤¿¤ê¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï5Ê¬¤Û¤É¡£°ö¹¢¤ËÊü¼ÍÀþ¤ò¥·¥ã¥·¥ã¥·¥ã¥Ã¤ÈÅö¤Æ¤Æ½ª¤ï¤ê¤ä¡£Çï»ÒÈ´¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç½µ¤Ë5²ó¡£ÅÚÆü¤ÎµÙ¤ß¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç3½µ´Ö¡Ê15²ó¡Ë¤¬·Ð²á¤·¤¿»þ¡¢¼ç¼£°å¤Ë¡Ö»Ä¤ê¤Î18²ó¡¢1²ó¤òÄ¹¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ²ó¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤·¤¿¤é»à¤Ì¤Ç¡×¤È¿¿´é¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹³¤¬¤óºÞ¤Ï°û¤ßÌô¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð²¿²ó¤«°û¤ó¤À¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡£º£¤Ï¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿ÉÂ±¡¤Ë2¥«·î¤Ë1²ó¥Ú¡¼¥¹¤Ç¸¡¿Ç¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼£ÎÅ¤Î¸å°ä¾É¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£°ö¹¢¤Î¼þ¤ê¤ÎÈéÉæ¤¬¤¿¤À¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ä±«ÌÏÍÍ¤ÎÁ°¸å¡¢À¼¤¬¤«¤¹¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤É¤¦¤â¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ç½Ñ¸å10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤Ï¡Ö77ºÐ¤Ïµ´Ìç¡×¤È¤¤¤¦É÷Àâ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤È¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢À¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿Ä¹¾Â·ò¤µ¤ó¡ÊÂè8ÂåJFA²ñÄ¹¡Ë¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤ò¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿Ê¿ÌÚÎ´»°¤µ¤ó¡Ê¸µÆüËÜ¥æ¡¼¥¹ÂåÉ½´ÆÆÄ¡¢JÌ¾¸Å²°½éÂå´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç¡Ö77ºÐ¡×¤Ç»àµî¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡78ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¡¢Ä¹¾Â¤µ¤ó¤äÊ¿ÌÚ¤µ¤ó¤äµ´ÀÒ¤ËÆþ¤é¤ì¤¿Àè¿Í¤Î´é¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢À¸¤«¤µ¤ì¤¿Ì¿¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Î¡Ö¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤Îº£¸å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡5¡¢6Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¡Ö²¿ºÐ¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Öº£¤Ç¤â»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¼ÂÃÏ»ØÆ³¤ÎÂçÈ¾¤òÇ¤¤»¤Ä¤Ä¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¼Âµ»¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é¸ÀÍÕ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯7·î¤Î½é¤á¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½FWµ×ÊÝÎµÉ§¤¯¤ó¤¬¡¢NHK¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö¡ÊÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ï¥ó¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ë³øËÜ¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤ª¤é¤ó¤¸¤ã¤í¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¡Ê06Ç¯¥É¥¤¥ÄWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¡¦ËÜÂç²ñ¤Ç¡ËÃÄÄ¹¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¥·¥å¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤è¡£¤¢¤ì¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¡£¿¿»÷¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤«¤ì¤³¤ì20Ç¯¶á¤¯Á°¤ÎÏÃ¤ä¤Ê¡£³Î¤«¤ËÅö»þ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë°ÒÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¥Ã¥¯¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¡¢¶ÚÆù¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë¤Î¤¬¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³øËÜ¤é¤·¤¤¡Ö¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤Ë¥º¥Ð¥Ã¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤ë¥·¥å¡¼¥È¡×¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë¤³¤È¤ÏÉõ°õ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³ÃÍ¡×¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤·¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¡¢¤½¤ì¤ÇÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÄìÊÕ³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ë¾¡¤ë´î¤Ó¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÁ³¡¢ºÃÀÞ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇÇ¯¾¯¤ÇÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿1964Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¦¤«¤Þ¤â¤È¡¦¤¯¤Ë¤·¤²¡¡1944Ç¯4·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔ»Ô½Ð¿È¡£µþÅÔ¡¦»³¾ë¹â¤«¤éÁá°ðÅÄÂç¡£¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï´ÆÆÄ·óÁª¼ê¤âÌ³¤á¤¿¡£ÆüËÜ¥ê¡¼¥°ÄÌ»»202ÆÀÅÀ¤ÈÄÌ»»79¥¢¥·¥¹¥È¤ÏÎòÂå1°Ì¡£¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á76»î¹ç75ÆÀÅÀ¤ÏÃË»ÒÎòÂå1°Ì¡£64Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½Ð¾ì¡£68Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡£¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤ÎÆÀÅÀ²¦¡£Âè1²óÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼ÅÂÆ²·Ç³Û¡£2014Ç¯¤Ë°°ÆüÃæ¼ú¾Ï¼õ¾Ï¡£Âç³Ø¡¢ÂåÉ½¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥¬¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2025Ç¯8·î10Æü¡¢±ÊÌ²¡£