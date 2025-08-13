¶áÅ´¤ÎÌ¾³°Ìî¼ê¡¦ÎëÌÚµ®µ×¤µ¤ó¤Î¡È½ë¤¬¤êÄÁ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤Î¿ô¡¹ ¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë»³À¹¤ê¤ÎÉ¹¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¡Ä¡ÚÂç¿Íµ¤Ï¢ºÜ¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Û#20
¡ÚÂç¿Íµ¤Ï¢ºÜ¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Û#20
¡ÚÂ³¤¤òÆÉ¤à¡ÛV¤Þ¤Ç¤¢¤È2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¡ÄÄ¾µå¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¥¯¥Ó¿¶¤ê¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿ÍýÍ³
¡¡Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Îµå³¦OB¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë²ó¸ÜÏ¿¤ä¸òÍ·Ï¿¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£
Åö»ö¼Ô¤È¤·¤ÆÄ¾ÀÜÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¡¢¤¢¤ÎÂçÊªÁª¼ê¡¢ÍÌ¾Áª¼ê¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤ä¿Í¤È¤Ê¤ê¡£Åö»þ¤Î¶õµ¤´¶¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¡¢¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¶áÅ´¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸Î¡¦ÎëÌÚµ®µ×»á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤é¤ì¤¿¡¢ºÇÂ¿¾¡º¸ÏÓ¡¦°¤ÇÈÌî½¨¹¬»á¤Ë¤è¤ë¡ÖºÙÏÓÊ³Æ®µ¡×¡ÊÂè18²ó=2022Ç¯¡Ë¤òºÆ¸ø³«¡£Ç¯Îð¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡£¡¡
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¢£ºÇÂ¿¾¡º¸ÏÓ¡¦°¤ÇÈÌî½¨¹¬»á¤Ë¤è¤ë¡ÖºÙÏÓÊ³Æ®µ¡×¡ÊÂè18²ó=2022Ç¯¡Ë¤òºÆ¸ø³«
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼Âè1»î¹ç¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢·è¾¡¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤ÀÎëÌÚµ®µ×¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£
¡¡¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¶ÄÅ·¤·¤¿¡£Ï²¼¤Ë¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤Î¥Ð¥Ã¥È¤È¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤¬Î©¤Æ¤«¤±¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡Æ»¶ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ä¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò»³¤Û¤É¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³°Ìî¼êÍÑ¤Î¥°¥é¥Ö¤Ë¤·¤Æ¤âÄÌ¾ï¤Ï»Ø¤ÎÉôÊ¬¤¬1ËÜ¤È4ËÜ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¤Ï1ËÜ¤È3ËÜ¤Ç¡¢3ËÜ¤Î¤¦¤Á¤Î1ËÜ¤ò¹¤á¤Ë¤·¤Æ¤½¤³¤Ë»Ø¤ò2ËÜÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç¡¢Èô¤ÓÈ´¤±¤¿½ë¤¬¤ê¡£°ÜÆ°¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Î²¼¤Î¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤ÏÉ÷ÄÌ¤·¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½Ä¤ËÀÚ¤ì¹þ¤ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¥µ¥¤¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ïµå¾ì°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É»Ñ¤ò¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎäË¼¤ò¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸ú¤«¤»¤¿Éô²°¤Ë¤¤¤Æ¶ËÎÏ¡¢³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿©»ö¤ÏÆüËÜ¤«¤éÂçÎÌ¤Î´ÌµÍ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Éô²°¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¾ÉðÀï¤ÎºÝ¤ËÇñ¤Þ¤ëÎ©Àî¤Î½É¼Ë¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤¬³°½Ð¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î½¾¶È°÷¤¬É¹¤ò¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥Ú¡¼¥ë¤òÊú¤¨¤ÆÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤ò¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î¿å³ä¤ê¤Ç¤â°û¤à¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÃæ¤ÎÉ¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤Ë¥É¥Ð¡¼¥Ã¤È¤Þ¤¡¢ÂÔ¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿½¾¶È°÷¤Ë¡Ö¤É¤¦¤â¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¶õ¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ú¡¼¥ë¤òÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö½ë¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¶áÅ´¤Î²Æ¾ì¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌµ¤À¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¤·ê¤¬Ìµ¿ô¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£½ë¤¬¤ê¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¥¢¥ó¥À¡¼¥·¥ã¥ÄÈ´¤¡£ÁÇÈ©¤ËÄ¾ÀÜ¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤ÈÇØÃæ¤ÎÉôÊ¬¤âÆü¾Æ¤±¤¹¤ë¡£»î¹ç¸å¤ÎÍá¼¼¤ÎÀö¤¤¾ì¤ÏÂÎÃæË¢¤À¤é¤±¤Ç¡¢¤À¤ì¤¬¤À¤ì¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÇØÃæ¤Î¡Ö2¡×¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤¬Çò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¤Ç¤âÇØÈÖ¹æ¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤ÏÆü¾Æ¤±¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡ÊÇØÈÖ¹æ¤Ï1989Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö44¡×¡¢ÍâÇ¯¤«¤é2000Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö2¡×¡Ë¡£
¡¡4Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ì¾³°Ìî¼ê¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï2000Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£Íâ01Ç¯¤«¤é¶áÅ´¤ÎÆó·³¤ÇÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢04Ç¯5·î¤ËÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£40ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ý¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢Í¥¤·¤¯¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆâ³°¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢2Ï¢¾¡¤¬Í¥¾¡¤Î¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼Âè2»î¹ç¡£»ä¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÈ¬²óÎ¢¡¢¤³¤ÎÆü2²óÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï»³²¼ÏÂÉ§¤µ¤ó¡£1»à¸å¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤½¤ÎÇ¯¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹âÂô½¨¾¼¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ê²Ð¡¦¿å¡¦ÌÚÍË¸ø³«¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Åöµ»ö¥Ú¡¼¥¸²¼Éô¤Î´ØÏ¢µ»ö¤«¤é¤Ï¡¢°¤ÇÈÌî»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ï¢ºÜ¡ÖºÙÏÓÊ³Æ®µ¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ÎÂ³¤¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£