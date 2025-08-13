亀梨和也「MAQUIA」14年以上続いた人気連載最終回 新たなステージへ
【モデルプレス＝2025/08/13】⻲梨和也が、8月21日発売の美容誌「MAQUIA」10月号増刊表紙に登場。連載『亀カメラ』が同号で最終回を迎える。
「MAQUIA」で亀梨といえば、2010年から14年以上にわたって続いてきた好評連載『亀カメラ』。SNSが現在ほど普及していなかった当時、『亀梨和也の瞳が映す心の奥の風景とは』というサブタイトルが示すとおり、ときに熱く、ときに冷静に紡がれる言葉たちは、”亀梨和也”の心のうちを知ることができる貴重な場でもあった。「連載初回のことはもちろん覚えているよ。“未来”というテーマで、自分の内面のことや、この世界で生きてきて感じたことを語ったよね。最初からありのままに率直に（笑）」「自分の心のベースを、本音を、みなさんに伝えることができたのもありがたかったな」（以上、「亀カメラ 卒業スペシャル」インタビューより抜粋）と振り返った。
そんな亀梨の思い入れも深い連載だが、この「MAQUIA」10月号をもって最終回を迎えることに。「この連載が終わりを迎えることは、やっぱり、寂しい気持ちはあるよ」。そう素直な思いを打ち明けた後、さらにこんな言葉を続けた。「またマキアでも違う形でみなさんとクロスする瞬間があると思っているから」。
最後まで、これまでと変わらず「心の瞳に映るもの」を飾らない言葉で語った亀梨。6ページにわたるスペシャル企画では、読者そして亀梨とゆかりの深い人々からの23個の質問を投げかけながら、新たなステージへと向かう亀梨の“今”に迫っている。（modelpress編集部）
