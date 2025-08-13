ÇòÍÎ¼Ë¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤Ï8¡ó¸º±×¤ÇÃåÃÏ
¡¡ÇòÍÎ¼Ë <9731> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬8·î13Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.6¡ó¸º¤Î10²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î25.7²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï39.1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î29.1¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.7¡óÁý¤Î15.6²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13.9¡ó¸º¤Î11.6²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î10.7¡ó¢ª9.6¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
