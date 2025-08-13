イメチェン前の稲場愛香／Instagramより

【モデルプレス＝2025/08/13】元Juice＝Juiceの稲場愛香が8月12日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。

元Juice＝Juice稲場愛香、可愛すぎる新ヘア

◆稲場愛香、15cmのばっさりカット報告


稲場は「髪を切りました！！15cmくらいばっさりと この短さはかなり久々です」と、イメージチェンジしたことを報告。胸元までのロングヘアをセミロングにカットし、オリーブブラウンに染めた新しいヘアスタイルを披露している。

この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「大人っぽくて可愛い」「ヘアカット似合ってる」「新しい髪色も素敵」「軽やかでいいですね」「イメチェン大成功」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）

