元Juice＝Juice稲場愛香、15cmばっさりカットで雰囲気ガラリ「透明感すごい」「大人っぽくて可愛い」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/13】元Juice＝Juiceの稲場愛香が8月12日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元Juice＝Juice稲場愛香、可愛すぎる新ヘア
稲場は「髪を切りました！！15cmくらいばっさりと この短さはかなり久々です」と、イメージチェンジしたことを報告。胸元までのロングヘアをセミロングにカットし、オリーブブラウンに染めた新しいヘアスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「大人っぽくて可愛い」「ヘアカット似合ってる」「新しい髪色も素敵」「軽やかでいいですね」「イメチェン大成功」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元Juice＝Juice稲場愛香、可愛すぎる新ヘア
◆稲場愛香、15cmのばっさりカット報告
稲場は「髪を切りました！！15cmくらいばっさりと この短さはかなり久々です」と、イメージチェンジしたことを報告。胸元までのロングヘアをセミロングにカットし、オリーブブラウンに染めた新しいヘアスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「大人っぽくて可愛い」「ヘアカット似合ってる」「新しい髪色も素敵」「軽やかでいいですね」「イメチェン大成功」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】