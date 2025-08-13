Image: Google

Lifehacker 2025年7月24日掲載の記事より転載

今から2年前、iOS版Chromeでアプリのアドレスバー（URLバー）を画面下部に移動できるようになりました。

特に大きなスマートフォンでは、画面下にあるほうが親指で断然アクセスしやすいため、この機能は片手での操作をより快適にしてくれます。

そして約1カ月前、Googleはついに重い腰を上げ、AndroidユーザーもChromeのアドレスバーを移動できるようにしました。

アドレスバーを下に動かす2つの方法

アドレスバーを下に動かす手順はとてもシンプル。

方法1：アドレスバーを長押しし、「アドレスバーを下部に移動」を選択する。方法2：右上の3点メニューをタップして「設定」を開き、「アドレスバー」の項目から表示位置を選択する。 方法1：アドレスバーを長押しし、「アドレスバーを下部に移動」を選択する。方法2：右上の3点メニューをタップして「設定」を開き、「アドレスバー」の項目から表示位置を選択する。

元の位置に戻したい場合も、同じ手順で行います。方法1の場合は、「アドレスバーを上部に移動」を選べばOK。

まだ使えない？試すべきことと注意点

この変更は些細なことに思えるかもしれませんが、多くのAndroidユーザーにとって生活を楽にしてくれるものであることは間違いありません。

6月末から展開がはじまっていましたが、すべてのユーザーが利用できるようになるまでには少し時間が必要でした。そして今、Chromeのバージョン138のリリースとともに、そのときがやってきたのです。

この機能を使う前には、Chromeのアップデートや数回ほど「強制停止」が必要になるかもしれません（編集部注: 「強制停止」は設定アプリから「アプリ」＞「Chrome」＞「強制停止」の順に進んで操作を行います）。

準備が整うと、アドレスバーの横に「タッチして押し続けると、アドレスバーを一番下に移動できます」という通知が表示されます。

通知なくともアドレスバーを動かしてみて

とはいえ、誰もがこの通知を目にするわけではないようです。私の同僚たちのスマホには通知がなかったそうですが、それでも問題なくアドレスバーを移動させることができました。

通知がこなくても、とりあえずアドレスバーを動かせるか試してみる価値は十分にあります。

アドレスバーの新しい位置を気に入るかどうかは、ユーザーによるでしょう。しかし、選択肢が増えるというのは、それだけですばらしいことです。

著者：Michelle Ehrhardt - Lifehacker US

翻訳：ライフハッカー・ジャパン編集部

Image: Google

Source: Google, Google Play