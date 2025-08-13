¿·´´ÀþÀþÏ©ÏÆ¤Ç¼ÖÎ¾ÊÝ¸îÉôÉÊÈ¯¸«¡ÄJR³ÝÀîŽ¥ÀÅ²¬±Ø´Ö¤òÁö¹ÔÃæ¤ËÍî²¼¤«¡©¤±¤¬¿ÍŽ¥±¿¹Ô»Ù¾ã¤Ê¤¯¸¶°øÄ´ºº(ÀÅ²¬)
13ÆüÌ¤ÌÀ¡¢JR³ÝÀî±Ø¤ÈJRÀÅ²¬±Ø´Ö¤Î¿·´´Àþ¤ÎÀþÏ©ÏÆ¤Ë¿·´´Àþ¤ÎÉôÉÊ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸áÁ°0»þ5Ê¬¤´¤í¡¢Åìµþ¤Ç¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤ò¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤¿ºî¶È°÷¤¬¡¢¼ÖÎ¾¤Î¾²²¼¤Ë¤¢¤ëµ¡´ï¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊ¤¤¤¤Ç ¡ÖÂ¦¥«¥¦¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉôÉÊ¤¬1ËçÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤ËÌë´Öºî¶ÈÃæ¤Îºî¶È°÷¤¬¡¢³ÝÀî±Ø¤«¤éÀÅ²¬±Ø´Ö¤Î¿·´´Àþ¾å¤ê¤ÎÀþÏ©ÏÆ¤Ç¡ÖÂ¦¥«¥¦¥ë¡×¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉôÉÊ¤ÎÍî²¼¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤Ë¤â±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
JRÅì³¤¤¬10Æü¤ËÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÂ¦¥«¥¦¥ë¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢12Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í³ÝÀî±Ø¤òÈ¯¼Ö¤·¤¿¸å¡¢Íî¤Á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£JRÅì³¤¤Ï¡¢Íî²¼¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£