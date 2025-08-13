台風11号 交通機関に乱れ 台湾鉄道は一部区間で運転取りやめ
（台北中央社）中度台風（台湾基準）台風11号が台湾に接近・上陸した影響で、13日は台湾の国内線が全便欠航になった他、台湾鉄路（台鉄）では南部や東部の区間などで運休するなど、交通への影響が出ている。
マンダリン（華信）航空やユニー（立栄）航空、徳安航空の13日の国内線は全便欠航になった。チャイナエアライン（中華航空）やエバー（長栄）航空、タイガーエア台湾（台湾虎航）、スターラックス（星宇）航空の国際線は、桃園空港や高雄空港発着便を中心に欠航や時間の変更が出ている。
台湾本島と離島を結ぶフェリーや、中国・福建省に近い馬祖・金門と中国を結ぶフェリーなども12日から13日にかけて欠航が相次いだ。
台湾高速鉄道（高鉄）は13日午後2時以降、通常ダイヤでの運行を取りやめ、全線各駅停車の列車を南行きと北行きでそれぞれ毎時3本運転する。ビジネスクラスを除き、全席を自由席にするとしている。
台鉄は西部幹線の彰化（中部・彰化県）―枋寮（南部・屏東県）間で終日、台東線と南廻線では午後6時まで、沙崙線では午後に運行する列車を運休する。その他の区間でも運転区間を短縮したり、運行を取りやめたりする列車がある。
また南部や東部の一部の道路では、橋や山間部で通行止めとなっている。
（編集：齊藤啓介）
マンダリン（華信）航空やユニー（立栄）航空、徳安航空の13日の国内線は全便欠航になった。チャイナエアライン（中華航空）やエバー（長栄）航空、タイガーエア台湾（台湾虎航）、スターラックス（星宇）航空の国際線は、桃園空港や高雄空港発着便を中心に欠航や時間の変更が出ている。
台湾高速鉄道（高鉄）は13日午後2時以降、通常ダイヤでの運行を取りやめ、全線各駅停車の列車を南行きと北行きでそれぞれ毎時3本運転する。ビジネスクラスを除き、全席を自由席にするとしている。
台鉄は西部幹線の彰化（中部・彰化県）―枋寮（南部・屏東県）間で終日、台東線と南廻線では午後6時まで、沙崙線では午後に運行する列車を運休する。その他の区間でも運転区間を短縮したり、運行を取りやめたりする列車がある。
また南部や東部の一部の道路では、橋や山間部で通行止めとなっている。
（編集：齊藤啓介）