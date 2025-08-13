µµÍüÏÂÌé¡ØMAQUIA¡ÙÏ¢ºÜ¡Öµµ¥«¥á¥é¡×¤¬ºÇ½ª²ó¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Ç¡È¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡É¤È¡È¼î¶Ì¥«¥Ã¥È¡É
¡¡²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÎµµÍüÏÂÌé¤¬¡¢21ÆüÈ¯Çä¤ÎÈþÍÆ»ï¡ØMAQUIA¡Ù10·î¹æÁý´©¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØMAQUIA¡Ù10·î¹æÁý´©É½»æ¤ò¾þ¤ëµµÍüÏÂÌé
¡¡Æ±»ï¤ÇµµÍü¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2010Ç¯¤«¤é14Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¿Âç¹¥É¾Ï¢ºÜ¡Öµµ¥«¥á¥é¡×¡£SNS¤¬¸½ºß¤Û¤ÉÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¡ÖµµÍüÏÂÌé¤ÎÆ·¤¬±Ç¤¹¿´¤Î±ü¤ÎÉ÷·Ê¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢¤È¤¤ËÇ®¤¯¡¢¤È¤¤ËÎäÀÅ¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÈµµÍüÏÂÌé¡É¤Î¿´¤Î¤¦¤Á¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÏ¢ºÜ½é²ó¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¡ÈÌ¤Íè¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤Î¤³¤È¤ä¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ºÇ½é¤«¤é¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎ¨Ä¾¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡× ¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ò¡¢ËÜ²»¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê ¡×¡Ê¡Öµµ¥«¥á¥é Â´¶È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊµµÍü¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤â¿¼¤¤Ï¢ºÜ¤¬¡¢10·î¹æ¤ò¤â¤Ã¤ÆºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡µµÍü¤Ï¡Ö¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤¬½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤è¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤Þ¤¿¥Þ¥¥¢¤Ç¤â°ã¤¦·Á¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¥¯¥í¥¹¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö¿´¤ÎÆ·¤Ë±Ç¤ë¤â¤Î¡×¤ò¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ë¡£6¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤½¤·¤ÆµµÍü¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¿Í¡¹¤«¤é¤Î23¸Ä¤Î¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¦µµÍü¤µ¤ó¤Î¡Èº£¡É¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Á³ÂÎ¤ÎÈþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ëµµÍü¤Î¼î¶Ì¥«¥Ã¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
