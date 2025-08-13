「年収とか職業とか色々ありますけど…」。平祐奈が結婚相手の条件について言及する一幕があった。

【映像】婚活ドキュメンタリー『GIRL or LADY 2』

平祐奈がMCを務めるABEMAの恋愛番組『Girl or Lady Season2』。この番組は結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリーで、MCには、Season1に引き続き、モデルでタレントのアンミカ、タレントの若槻千夏が就任。そして新たにお笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾、俳優の平祐奈が加わった。

番組収録日に囲み取材が行われ、司会者から「“ガール世代”と“レディ世代”、それぞれの魅力や印象の違いをどう感じましたか？」と聞かれ、平は「ガールとレディもどちらも“結婚したい”という思いで参加されてるんですけど、すごく空気感だったり色が異なっていて。ガールは恋を楽しんでる感じなんですけど、レディは今すぐにも結婚がしたいというのが出ていて。明確に“どんな人がいいか”を探していたり、自分の軸が強いという印象でした。どっちも見ていて楽しいですね」と明かした。

平は今作が恋愛番組MC初挑戦となる。収録に臨んだ上での感想を求められ、平は「みなさんの恋愛模様を覗き見して楽しませてもらっています。アンミカさん・若槻さん・藤森さんと意見が違ったりすることもあるんですけど、そこがすごく面白くて、そして学ばせてもらってます」と話し、アンミカは「こちらこそですよ」と優しく声を掛けた。

そんな中で、藤森が「唯一のガール世代ですから。大丈夫、コメントし難さとかない？」と心配すると、アンミカも「自由にコメントしてね」と平の背中を押した。一方、若槻は「アンミカさん、たまにガールのことをヤングって言うんです。気をつけてください（笑）！」と指摘すると、アンミカは「気を付ける本当に！」と恐縮していた。

そんな平自身は「結婚願望が強い」という。司会者から「ご自身の中での結婚相手の条件はありますか？」と聞かれると、平は「年収とか職業とか色々ありますけど、もしお金がなくなっちゃっても一緒にいられるか。全てを好きでいられるかですかね」と答えていた。

最後に平は番組を楽しみにしているファンに向け「結婚したい人もそうですし、結婚はまだ先かなと思っている人も普通に恋愛番組として楽しめます。みなさんでお茶会でもしながら共感しながら見てください。誰かと一緒に見ることで、自分自身の価値観も変わることもあると思うので」とアピールした。

『Girl or Lady Season2』の#1は2025年8月24日（日）よる9時より放送開始。