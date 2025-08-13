

（左から）日本維新の会の高木佳保里総務会長、藤田文武共同代表、吉村洋文代表、中司宏幹事長、斎藤アレックス政調会長（写真：時事）

日本維新の会は8月12日、新体制の人事を決めた。今夏の参議院選挙での同党の敗北を踏まえて、続投する吉村洋文代表（大阪府知事）を中心としつつ、党内の“東西対立”を封じる挙党体制で、全国政党としての党勢回復に全力を挙げる構えだ。

そこで多くの政界関係者が注目するのが、今後の自公政権との連立、あるいは部分連合による“政権入り”の可能性である。

すでに維新関係者の間では、結党以来の維新の悲願である大阪の「副首都」構想実現のため、「ポスト石破」をにらんで「自公維連立」を狙うべきだとの声が広がっている。これに対して、吉村代表は「石破政権が続く限り（連立などは）ありえないし、ポスト石破がどうなるかを見極めたうえでの話」と、踏み込んだ発言は避ける。

ただ、新体制の人事の中で、自民党に太いパイプを持つことで知られる遠藤敬衆院議員が国会対策委員長にカムバックした。これが「自民党への強いメッセージ」（維新幹部）との声もある。永田町では「8月末以降に本格化するとみられる自民党の『ポスト石破』レースの行方にも、維新の存在が大きな影響を与える」（政治ジャーナリスト）との見方が広がる。

“自民とのパイプ役”が国対委員長にカムバック

12日に維新が発表した、吉村代表と藤田文武共同代表の新体制下での執行部の顔ぶれは、党務の要となる幹事長には中司宏衆院議員（大阪11区、当選2回）、党内の取りまとめ役である総務会長には高木佳保里参院議員（大阪府選挙区、当選2回）、政策づくりを担う政調会長には斎藤アレックス衆院議員（滋賀1区、当選2回）という党3役体制となった。

さらに、国会運営の司令塔となる国対委員長には前出の遠藤氏（大阪18区、当選5回）を再登板させる一方、馬場伸幸前代表（衆院大阪17区、当選6回）と前原誠司前共同代表（衆院京都2区、当選11回）が党顧問に就任した。

同党は7月の参院選の選挙戦において、大躍進した国民民主党や参政党に圧倒された。その結果、野党内でも存在感が埋没し、獲得議席も伸び悩んだ。これを受けて、新体制発足時に吉村代表が「内部でごちゃごちゃするのではなく、一致団結して（党を）運営していく」、中司新幹事長も「党内融和が大事だ」と、それぞれ“挙党体制”の必要性と意義を強調した。



自民党に太いパイプを持つ遠藤敬衆院議員（写真：時事）

そこで、与党である自民・公明両党やほかの野党が注視するのが「少数与党政権下での新生維新の今後の立ち位置」（公明党幹部）だ。永田町では直ちに「維新は明らかに自公政権との連携による新たな政権の枠組みづくりを狙っている」（自民党長老）との受け止めが広がっている。

「自公維連立」を提案した橋下徹氏の真意

そもそも、維新の「連立入り」を提起したのは、同党の“創業者”で現在は政治コメンテーターとして活動している橋下徹元大阪市長だ。

参院選投開票直後の7月21日放送の関西テレビの番組で、今後の維新の進路について「吉村さんは『大阪を副首都にする』と掲げているから、（自公政権の）中に入って『その法案をやってくれるんだったら自公に全部賛成します』と打ち出して、思う存分やってほしい」と、「副首都」構想実現のための連立入りをぶち上げた。

この構想は、首都機能の一部を大阪に移転する案のことで、橋下氏が府知事時代から大阪での実現を唱えてきたものだ。大阪府・市は「東西二極の一極を担う副首都・大阪」を目指して、2016年に市役所内に共同で「副首都推進局」を設置。2023年には「副首都ビジョン」改定版を策定し、府市連携での国への働きかけを進めてきた。

唐突にも映った橋下氏の提案について、政界では「維新の求心力が失われている今、東京と違う、副首都としての大阪をアピールすることで『大阪ナショナリズム』をあおり、生き残りをかけるのが狙い」（閣僚経験者）との声が相次ぐ。

こうした橋下氏の提案や維新新体制の陣容も踏まえて、自民党内でも「自公維連立政権の実現による政権安定に前向きに取り組むべきだ」（党幹部）と、呼応する動きが台頭している。その中で注目されているのが、菅義偉元首相の動向だ。

菅氏は、橋下氏と並ぶ維新創業者の松井一郎元代表と親交が深く、石破政権で党副総裁に就任したことで、党内に強い影響力を保持しており、「維新の連立入りの後ろ盾ともなれる存在」（同）とみられているからだ。

なおかつ、菅氏は「ポスト石破」の有力候補とされる小泉進次郎農林水産相の“後見人”でもある。「今回、自民総裁選の前倒し実施が実現すれば、小泉新総裁の誕生が自公維連立政権へのカギとなる」との見方も少なくない。

ただ、維新の「東京組」を中心とする大阪以外の維新関係者の中には「副首都構想実現のための連立入りは維新の“大阪ローカル化”を進めるだけで、本来目指すべき『全国政党』の放棄にもつながりかねない」（元幹部）として、反発する向きもある。

確かに過去の政党史を振り返れば、「自民党にすり寄った政党は、ほとんどが数年で党崩壊により消滅した」（政治ジャーナリスト）のも事実だ。

冷め始めた「石破降ろし」の熱気

他方、自民党の「石破降ろし」も、ここにきて不透明感が増している。

12日に公表されたNHKの世論調査では、石破内閣を「支持する」は7月の調査より7ポイント上がって38％、「支持しない」は8ポイント下がって45％と、支持・不支持が一気に接近。さらに、石破首相が参院選敗北を受けて「政治空白をつくってはならない」と“続投宣言”したことについても、「賛成」49％、「反対」40％と賛否が逆転し、しかも自民党の支持層では「賛成」が69％で「反対」の23％を圧倒する結果となった。

これを受けて、自民党内からも「お盆明けには『石破降ろし』の熱気もある程度冷める可能性が出てきた。結果的に石破首相続投論を後押ししかねない」（無派閥の有力議員）との声も出始めている。

もちろん、「秋以降も石破政権が続く事態となれば、自公維連立構想は瓦解する」（維新幹部）ことは間違いない。それだけに、連立入りも視野に入れて新体制を発足させたばかりの維新にとって、「自民党内の8月末以降の動き次第では、改めて『全国政党か地域政党か、連立入りか否か』をめぐる党内論議が迷走し、さらなる党の弱体化につながる事態」（政治ジャーナリスト）も想定せざるをえない状況となっている。

（泉 宏 ： 政治ジャーナリスト）