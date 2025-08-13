¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÁÏÀ®´Û6²ó¥Î¡¼¥Î¡¼ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÂåÂÇ¢ªÀèÀ©ÅÀ¤â¤®¼è¤ë¡ÖÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡©¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¡2²óÀï¡¡ÁÏÀ®´Û¡½¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤ÎÀèÈ¯¡¦±üÅÄÀ²ÌéÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¶¯ÂÇ¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡ËÂÇÀþ¤ò6²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ËÍÞ¤¨¤ë´°¤Ú¤¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6²ó¤Ï1»à¤«¤é»àµå¤ÇÁö¼Ô¤ò½Ð¤¹¤ÈÆóÅð¤òµö¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç±üÅÄ¤Ï¿½¹ð¸Î°Õ»Íµå¤ÇÎÝ¤òËä¤á¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤ò118¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬7²ó¤Î¹¶·â¤Ç¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é±üÅÄ¤Ë¤ÏÂåÂÇ¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À60µå¤È¤¤¤¦µå¿ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ºÓÇÛ¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î±üÅÄ¤¯¤óÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÂåÂÇ¡×¡Ö¸òÂå¤«¡¼¡×¤ÈÂçµÏ¿¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂåÂÇ¡¦µÈÅÄ¤Î°ÂÂÇ¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖºÓÇÛÅö¤¿¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡©¡×¤È¾Î¤¨¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ»î¹ç¤Ï1998Ç¯·è¾¡¤Ç²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Î¾¾ºäÂçÊåÅê¼ê¤¬µþÅÔÀ®¾ÏÀï¡ÊµþÅÔ¡Ë¤ÇÃ£À®¤·¤Æ°ÊÍè½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡£