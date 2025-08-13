オリエンタルラジオの藤森慎吾が、愛娘が将来「芸人と結婚したい」と言ったと仮定した上で、“絶対に許さない条件”を明かした。

【映像】婚活ドキュメンタリー『GIRL or LADY 2』

『Girl or Lady Season2』は結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。番組MCは、Season1に引き続き、モデルでタレントのアンミカ、タレントの若槻千夏が就任。そして新たにお笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾、俳優の平祐奈が加わった。

番組収録日に囲み取材が行われ、司会者から「これまで多くの恋愛リアリティを見守ってこられた藤森さんですが、『GIRL or LADY シーズン2』ならではの魅力、他番組との違いはどこだと思いますか？」と聞かれ、藤森はまず「企画自体がすごく斬新だと思いました。20代・30代と女性をカテゴライズするのは今の時代はタブーだと思ったんですが、そこが面白い」と話した。

それから「男性の第一印象でも20代・30代で重要視する項目がこんなにも変わるかというところがすごく興味深かった」と話すと、アンミカが「他のと比べてリアル婚活というのもちょっと違うでしょう？」とカットイン。これに藤森は「なるほど、そうですね。“結婚したい”が直結しているのが面白いですよね」と納得していた。

藤森自身は昨年4月に一般女性と結婚し、同年11月に第一子となる女児が誕生している。そんな藤森に「番組では結婚の条件を選ぶシーンも登場しましたが、ご自身の娘さんに伝えたい『結婚の条件』があるとしたら何ですか？」という質問が飛ぶと、まず藤森は「生まれたばかりですけど、将来のことを考えると既に嫌だなと思っちゃっています。ちゃんとした人と巡り合って欲しいなと」と話した。

それから藤森が「条件は難しいですね……」と言葉に詰まっていると、若槻は「芸人さんを連れてきたらどうですか？」と質問。藤森は「嫌だ、嫌だ。まぁ経済力があれば良いけれども」と即答した。

続けて藤森が「劇場でちょっと好きになってきて、『彼を応援したい』は絶対に許さないですね」と明かすと、若槻は「えー……でも（将来は）わからないじゃないですか」と突っ込んだ。

それから平が「藤森さんみたいな方だったら良いですか？」と聞くと、藤森は「僕らみたいに1年目から大ブレイクしてれば良いんですけどね」と笑いを誘いつつ「下積みしてる子は不安は不安ですよね」と本音も話し、若槻は「生々しい（笑）」とコメントしていた。

『Girl or Lady Season2』の#1は2025年8月24日（日）よる9時より放送開始。

