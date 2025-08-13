モグライダー・芝大輔『煙太郎』（KADOKAWA）が10月16日に発売される。また本書の予約受付が8月12日に開始された。

【写真】『煙太郎』著者、モグライダー・芝大輔

数々のテレビ番組でMCを務め、M-1グランプリファイナリストであるモグライダーの芝大輔。本書は、相方ともしげへの熱い思いや、SNSで明かされることのない私生活、なかなか笑いを取れなかった下積み時代や未来への展望など、これまでの軌跡を綴った1冊となっている。

90ページ超の撮り下ろし写真はお笑い芸人であり、カメラマンとしての才能も高く評価されているかが屋・加賀翔が撮影。加賀自身も「芝さんの魅力が溢れた、これまでにない渾身の写真」と自ら太鼓判を押す仕上がりとなっている。

本書の発売を記念し10月30日にHMV&BOOKS SHIBUYAで刊行記念トークイベントを開催。イベント応募者全員に芝本人によるサイン入りスペシャルブックマーク（しおり）がプレゼントされるほか、かが屋・加賀の登壇も決定。

Amazon、楽天ブックスの購入特典には、数量限定で特製オフショットステッカーが付属される。

■著者プロフィール芝大輔（しば・だいすけ）漫才師、お笑い芸人。1983年、愛媛県生まれ。それぞれ別コンビでの活動を経て、2009年にともしげとお笑いコンビ「モグライダー」を結成。2014年には「THE MANZAI」認定漫才師に、2021年、2023年「M-1グランプリ」決勝に進出。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）