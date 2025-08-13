³øËÜË®ÌÐ¤µ¤óÁòµ·¡¡½Ð´½»þ¤Ë¤ÏFIFA¥¢¥ó¥»¥à¡¡¶µ¤¨»Ò¤Î°ë³ÍÎ¸÷¤µ¤ó¤é¤¬´½¤ò»ý¤Ä
¡¡10Æü¤Ë¸íÓë¡Ê¤´¤¨¤ó¡ËÀÇÙ±ê¤Î¤¿¤á81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¹ðÊÌ¼°¤¬13Æü¡¢Âçºå¡¦¿áÅÄ»ÔÆâ¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÆÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤é170¿Í¤¬»²Îó¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤ÎÅÄÅè¹¬»°¤µ¤ó¤ä¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î²£»³¸¬»°¤µ¤ó¡¢¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¤¬Ä¤¼¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡½Ð´½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢FIFA¤Î¥¢¥ó¥»¥à¤¬²ñ¾ì¤ËÎ®¤ì¡¢GÂçºå´ÆÆÄ»þÂå¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ë°ë³ÍÎ¸÷¤µ¤ó¤ä¾¾ÇÈÀµ¿®¤µ¤ó¡¢¾¾»³µÈÇ·¤µ¤ó¡¢¿¹²¬ÌÐ¤µ¤ó¡¢²¬ÃæÍ¦¿Í¤µ¤ó¤é¤¬´½¤ò»ý¤Ã¤¿¡£