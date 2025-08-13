『葬送のフリーレン』（小学館）とコラボした商品「ノリタケコラボ カップ&ソーサー」の受注が8月5日より開始された。

【写真】「ノリタケコラボ カップ&ソーサー」を見る

本商品のラインナップは「フリーレン」「フリーレン&ヒンメル」「勇者一行」の3種類。

「フリーレン」は旅のお供でもある大きなカバンと青い蝶がポイントのカップ＆ソーサー。たくさんの小物の中にはひっそりと鏡蓮華の指輪も忍ばせており、カップ全体でフリーレンを彷彿とさせるデザインとなっている。

「フリーレン＆ヒンメル」はヒンメルの故郷の花「蒼月草」がポイントのカップ＆ソーサー。「いつか君に見せてあげたい」というヒンメルの想いと、ヒンメルの像に花冠を乗せるシーンをオマージュし、フリーレンとヒンメルをイメージした鳥に花冠を添えたデザインに。

「勇者一行」は作中でフリーレンが見せた花畑を出す魔法をイメージしたカップ＆ソーサー。花畑を出す魔法や凱旋シーンの花吹雪を彷彿とさせる花柄のデザインに、勇者一行の武器が添えられている。

また3種類の商品のカップ裏・ソーサー裏にはノリタケロゴと、作品タイトル『葬送のフリーレン』の文字をそれぞれ印字されている。

本商品は通販サイト「AMNIBUS」にて受注を受け付けている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）