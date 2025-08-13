¥Ù¥¤¥·¥¹¡¢Á°´ü·Ð¾ï¤¬¾å¿¶¤ìÃåÃÏ¡¦º£´ü¤Ï37¡óÁý±×¤Ø
¡¡¥Ù¥¤¥·¥¹ <4068> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬8·î13Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯6·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ2.1ÇÜ¤Î1²¯6700Ëü±ß¤Ë¿¤Ó¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1²¯2900Ëü±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¡£26Ç¯6·î´ü¤âÁ°´üÈæ36.5¡óÁý¤Î2²¯2800Ëü±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ98.6¡ó¸º¤Î100Ëü±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3.5¡ó¢ª0.1¡ó¤ËÂçÉý°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ98.6¡ó¸º¤Î100Ëü±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3.5¡ó¢ª0.1¡ó¤ËÂçÉý°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹