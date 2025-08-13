平祐奈が、2025年8月24日（日）よる9時より放送開始のABEMAオリジナル恋愛番組『Girl or Lady Season2』のMCに就任。囲み取材の中で姉である平愛梨の結婚にまつわる家庭内エピソードを明かし、共演者から「素敵…」と声が上がった。

【映像】婚活ドキュメンタリー『GIRL or LADY 2』

『Girl or Lady Season2』は結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。番組MCは、Season1に引き続き、モデルでタレントのアンミカ、タレントの若槻千夏が就任。そして新たにお笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾、俳優の平祐奈が加わった。

番組収録日に囲み取材が行われ、司会者から「“ガール世代”と“レディ世代”、それぞれの魅力や印象の違いをどう感じましたか？」と聞かれ、平は「ガールとレディもどちらも“結婚したい”という思いで参加されてるんですけど、すごく空気感だったり色が異なっていて。ガールは恋を楽しんでる感じなんですけど、レディは今すぐにも結婚がしたいというのが出ていて。明確に“どんな人がいいか”を探していたり、自分の軸が強いという印象でした。どっちも見ていて楽しいですね」と明かした。

そんな平自身も「結婚願望は強い」という。司会者から「お姉さん（女優の平愛梨 配偶者はFC東京の長友佑都選手）から結婚のアドバイスをもらったことは？」と聞かれると、平は「アドバイスというか、姉は父にずっと『惚れたら終わり』と言われてきて、母には『この人にすべてを捧げてもいいって思ったら結婚しなさい』って言われてきたんです。（そんな姉が）『だから私は結婚します』って言っていて、『結婚生活は思いやりと尊敬が大事だと思うよ』っていうのもよく聞かされます」と話し、この平家の知られざるエピソードに横にいた若槻は「素敵……」と思わず声を漏らしていた。

最後に平は番組を楽しみにしているファンに向け「結婚したい人もそうですし、結婚はまだ先かなと思っている人も普通に恋愛番組として楽しめます。みなさんでお茶会でもしながら共感しながら見てください。誰かと一緒に見ることで、自分自身の価値観も変わることもあると思うので」とアピールした。

『Girl or Lady Season2』の#1は2025年8月24日（日）よる9時より放送開始。