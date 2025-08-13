15時の日経平均は542円高の4万3260円、アドテストが155.32円押し上げ 15時の日経平均は542円高の4万3260円、アドテストが155.32円押し上げ

13日15時現在の日経平均株価は前日比542.44円（1.27％）高の4万3260.61円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は929、値下がりは622、変わらずは67と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を155.32円押し上げている。次いでファストリ <9983>が53.48円、リクルート <6098>が42.14円、ＴＤＫ <6762>が37.23円、ファナック <6954>が23.47円と続く。



マイナス寄与度は3.16円の押し下げでエムスリー <2413>がトップ。以下、花王 <4452>が2.67円、富士通 <6702>が2.33円、アサヒ <2502>が2.28円、イオン <8267>が2.19円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、空運、非鉄金属、サービスと続く。値下がり上位には鉱業、パルプ・紙、食料が並んでいる。



※15時0分6秒時点



株探ニュース

