◇インターリーグ ドジャース6―7×エンゼルス（2025年8月12日 アナハイム）

エンゼルスのザック・ネト内野手（24）が12日（日本時間13日）、本拠でのドジャース戦に「1番・遊撃」で先発出場。6回にドジャース・大谷翔平投手（31）を三重殺に仕留めたプレーについて振り返った。

5―5で迎えた6回の守備で4番手・バークが無死一、二塁のピンチを招き、打席には大谷翔平。カウント2―2から二塁ベース付近へライナー性の打球をはじき返されたが、遊撃手・ネトが華麗な守備を見せた。

大谷のライナーを捕球すると、素早く二塁ベースを踏み、飛び出していた二塁走者・ロハスをアウトに。さらに一塁へ転送し、一塁走者・ラッシングも飛び出していたため、一塁手・シャヌエルがタッチアウト。三重殺が完成し、まさかの結果に大谷もぼう然と立ち尽くすしかなかった。

エンゼルスの三重殺達成は2023年8月18日のレイズ戦以来、球団史上8度目だった。

試合後、ネトは「ボールを捕って二塁を踏み、一塁の方を見たら、まだランナーが一塁でちょっと戸惑っている様子が見えたので、そのままボールを投げてノーラン（シャヌエル）がやってくれました」と笑顔で三重殺を振り返った。

トリプルプレーは「まったく運じゃないですね」と言い切り「監督（モンゴメリー監督代行）が自分をいい位置に置いてくれて、そこに打球が来ると信じていましたし、バーキーがいい球を投げて、その結果としてボールがそこに飛んできた。あとは自分がプレーをするだけでした」と守備位置などは狙い通りで、準備もできていたからこそと胸を張った。

そして「ああ、今トリプルプレーやったんだ。すごいな」としばらく経ってから気付いたと笑った。また、「今回が人生で初めて。今まではYouTubeやTikTokでしか見たことがなかった。実際に自分でやったのは初めて」と野球人生初の三重殺だったという。

それだけに「昨日打った2本のホームランよりも、今日の方が興奮しましたね。ホームランも好きですけど、ああいう場面で相手の主砲が打席に立っている。で、あのプレーを決められたのは特別」と遊撃手らしいコメントも口にし「野球の歴史の中でも数えるほどしかないトリプルプレーの一つに自分の名前が残るわけですから」と喜んだ。

三重殺に仕留めたかつての同僚でもある先輩・大谷とは特に話していないそうで「その後、ホームランを打たれたので、きっと怒らせたんでしょうね（笑）」とジョーク交じりに笑い「でも大丈夫。明日はマウンドで彼と対戦しますから。今日はあと数時間、この余韻を楽しんで、明日はまた準備して臨みます」と13日（同14日）の3戦目に登板する大谷との対戦を待ちわびた。

チームは延長戦の末、粘ってドジャースに勝利。これで今季5戦全勝とナ・リーグ西地区首位相手に圧倒し「まずシリーズを勝ち越した。それが一番大事。向こう側に勢いがあった試合で勝てたのは大きい。この勝利が明日、そしてサクラメントに向けて大きな勢いになると思います」とうなずいた。

ちなみに三重殺に仕留めたボールは「持って帰ってないです。持っておけばよかったですね。興奮しすぎて忘れてました」と苦笑い。ただ、エンゼルスの球団スタッフがしっかり保管しているという。